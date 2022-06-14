Отрицается информация о том, что из Украины не выпускают мужчин, которые обучаются за рубежом по дневной форме обучения.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины опроверг фейки о выезде за границу мужчин-артистов и мужчин, которые воспитывают менее трех детей.

Об этом сообщается в Telegram ГПД СНБО.

Так, фейком является то, что мужчины-артисты могут по желанию уехать за границу.

"Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет разрешается в случае, если они осуществляют сбор и перевозку гуманитарной помощи для украинских военных, или же собранные средства с концертов и их выступлений направляются на нужды ВСУ", - объясняют в ГПД.

Также ложной является информация, что мужчину, у которого трое детей, не пропустили на границе.

"Выезд за границу мужчины, воспитывающего трех и более детей, допускается. Но если кто-то из детей уже совершеннолетний, то это исключение уже не применяется. Разные фамилии не влияют на возможность выезда. Главное - чтобы в свидетельствах о рождении детей было указано, кто является их отцом", - отмечают в ГПД.

Кроме того, отрицается информация, что не выпускают из Украины мужчин, которые обучаются за рубежом по дневной форме обучения.

Как сообщал УНИАН, с началом полномасштабного военного вторжения РФ в Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 27.01.1995 № 57. С целью осуществления мер правового режима военного положения ограничен выезд из Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Однако, такой запрет не является абсолютным.

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