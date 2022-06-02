Минобороны РФ распространило ложную информацию о дислокации склада с оружием ВСУ в одесской школе.

В Одессе из-за фейков оккупантов демонтировали зенитную пушку времен Второй мировой войны, стоявшую у школы.

Об этом сообщила депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко на своей странице в Facebook.

Историческое оружие, которое давно не функционирует, сегодня убрали с постамента в связи с тем, что накануне Минобороны РФ в своей официальной сводке заявило, что возле школы №56 якобы оборудован склад оружия и боеприпасов. Кроме того, выкопаны траншеи, развернут опорный пункт, а "эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась".

Депутат Осауленко 2 июня посетила указанное учебное заведение. Она заявила, что в школе и рядом с ней нет никаких военизированных формирований. Траншеи, о которых заявили оккупанты, вырыты подрядной организацией, которая до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начала ремонтные работы, в том числе по замене коммуникаций. Однако работы по прокладке труб не завершены и траншеи, в которых сейчас лежат трубы, остались открытыми (не засыпаны землей).

"Оружием", о котором заявили оккупанты, является зенитная пушка времен Второй мировой война, которая много лет возле школы стояла на постаменте. Она является своего рода памятником: по некоторым данным, это - одно из орудий, которым защитники Одессы отражали авиационные атаки фашистов в 1941 году.

Как отметила Осауленко, 2 июня пушку с постамента сняли и, вероятно, отвезут на мемориал 411-й батареи. В подтверждение своих слов депутат обнародовала видеозапись и фотографии.

Ранее в соцсетях распространили "новость" о том, что на территории Одесской киностудии размещено тяжелое вооружение и установка ПВО ВСУ.

Также оккупанты распространяли фейк о командном пункте ВСУ в Одесской областной больнице и в одесских катакомбах.

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