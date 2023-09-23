Самопровозглашенные власти отчитываются о проверках бомбоубежищ, где оказалось не все хорошо.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев после последних взрывов и прилетов решил проверить укрытие в городе. При этом заявил, что Россия не будет благоустраивать все укрытия.

"Мы готовили укрытие, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас - это уже реальность", - написал Развожаев в своем Telegram.

Он добавил, что поручил начать обходы временных укрытий.

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"По поводу укрытий хочу донести еще один важный момент: не ждите, что кто-то придет и сделает там запасы воды, установит кресла, настилы, сделают вентиляцию. Благоустроить так все временные укрытия невозможно, на это нужны миллиарды", - предупредил севастопольцев самопровозглашенный чиновник.

Удары по Крыму

Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило о атаку управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника. Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".

В офисе президента прокомментировали удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронично заметил, что версии оккупантов и их заявления совершенно отличаются от реальности.

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