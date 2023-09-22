Подоляк отметил, что версии россиян не совпадают, поэтому ложь легко разоблачить.

В Офисе президента прокомментировали удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронично заметил, что версии оккупантов и их заявления совершенно отличаются от реальности.

"Все ракеты были сбиты российской системой ПВО. Но штаб Черноморского флота в Крыму разрушен. Пострадавших в результате атаки нет. Но некоторые военные пропали без вести". Заявления российского Министерства обороны как доказательство глубинной порочности российской системы: на путь агрессии и военных преступлений становятся люди, которые при других обстоятельствах в другом обществе могли бы выступать как стендап-комики. Хотя чему удивляться, если даже Министерство обороны в этой фантасмагорической стране на самом деле - Министерство нападений", - отметил Подоляк в Телеграм-канале.

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Советник главы ОП отметил, что путинская Россия - это"королевство кривых зеркал и пузырек давно отживших мифов, существующий исключительно на страхе западных обществ и эмоциональной памяти страшилок времен Холодной войны, паразитируя на бренде СССР".

"Но реальность неустанно наступает на пятки. Крым обязательно будет демилитаризован и освобожден. В Черное море вернутся торговые суда. А российские военные корабли в конце концов займут свое заслуженное место-превратятся в культовый подводный музей для дайверов, который будет привлекать туристов со всего мира. В свободный украинский Крым", - отметил Подоляк.

Удар по Севастополю

22 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели громкие взрывы и местные каналы заявили о ракетной атаке. Россияне пустили дымовую завесу над Севастопольской бухтой, а гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что по штабу Черноморского флота нанесли ракетный удар.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов и подчеркнул, что это город Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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