Исчезнувшая в Николаевской области двухлетняя девочка после воссоединения с родными рассказала, что пошла искать своих друзей.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник николаевского управления полиции Сергей Шайхет, опубликовав трогательные фото и видео.
«С момента, когда поступил сигнал о ее исчезновении никто не спал. Ее искали все: полиция, местные жители, волонтеры. Прочесывали село, лесополосы, обследовали заброшенные здания, запускали квадрокоптер. Ее нашли в нескольких километрах от села в поле», - добавил полицейский.
Исчезновение двухлетней девочки на Николаевщине
Девочка исчезла 11 июня со двора возле дома в селе Воеводское Николаевской области.
Утром 12 июня ребенка нашли живым и невредимым.
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