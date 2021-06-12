Ребенка нашли в нескольких километрах от села в поле.

Исчезнувшая в Николаевской области двухлетняя девочка после воссоединения с родными рассказала, что пошла искать своих друзей.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник николаевского управления полиции Сергей Шайхет, опубликовав трогательные фото и видео.

«С момента, когда поступил сигнал о ее исчезновении никто не спал. Ее искали все: полиция, местные жители, волонтеры. Прочесывали село, лесополосы, обследовали заброшенные здания, запускали квадрокоптер. Ее нашли в нескольких километрах от села в поле», - добавил полицейский.

Исчезновение двухлетней девочки на Николаевщине

Девочка исчезла 11 июня со двора возле дома в селе Воеводское Николаевской области.

Утром 12 июня ребенка нашли живым и невредимым.

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Автор: Катерина Шварц