Инцидент произошел в Первомайском районе.

В Николаевской области полицейские разыскивают двухлетнюю девочку, которая играла во дворе и исчезла.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Устанавливается местонахождение Шевчук Елены Максимовны 2019 г. р., которая играла возле двора дома в с. Воеводское Первомайского района и исчезла", - говорится в сообщении.

Девочка имеет светлые вьющиеся волосы. Она была одета в зеленую кофту, брюки темно-красного цвета и розовые тканевые тапочки.

Тех, кто может помочь установить местонахождение девочки или предоставить другую полезную информацию, просят срочно звонить 102, или сообщить в отделение полиции № 1 Первомайского районного управления по тел.(05132) 3-04-99, (0512) 53-13-06.

Руководитель отдела коммуникации полиции Николаевской области Инна Парфенова в комментариях отметила, что точного времени исчезновения ребенка родственники назвать не могут - они не сразу заметили, что ее нет. Девочку искали несколько часов, а затем обратились в полицию.

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Автор: Людмила Жерновская