Действия оккупантов подтверждают их намерения устроить геноцид украинского народа.

В Одесской области медики борются за жизнь двух детей, получивших тяжелые ранения в результате ракетного удара по многоэтажке и базе отдыха.

Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он отметил, что ночью враг нанес удар 3 ракетами по пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района.

"В результате удара разрушены многоэтажный дом и база отдыха. Погиб 21 человек, среди которых – мальчик 12 лет. Госпитализированы 38 человек, из них – 5 детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", - сказал Марченко. Сейчас медики борются за жизнь детей.

Он подчеркнул, что действия оккупантов подтверждают их намерения устроить геноцид украинского народа. При этом в РФ в очередной раз цинично заявили, что нанесли удар по складу с боеприпасами.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 1 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания.

Подтверждена гибель 21 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Никаких военных объектов на данной территории нет.