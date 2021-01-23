Ранее СМИ сообщали, что вчера в столице по подозрению в организации заказного убийства был задержан сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ («Альфа»).

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявлениям коррупции, в том числе, когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ - независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной.

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«В рамках этой работы вчера проведены следственно-оперативные мероприятия по пресечению преступления, а именно - предотвращено убийство сотрудника спецслужбы. В настоящее время задержан один действующий сотрудник СБУ», - говорится в комментарии.

В пресс-службе добавили, что официальная информация по этому поводу будет предоставлена позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий, а также сразу после того, как это позволят нормы законодательства, в частности процессуального.

23 января издание Цензор.нет со ссылкой на собственные источники сообщило, что 22 января в столице по подозрению в организации заказного убийства задержан сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ («Альфа») полковник Андрей Расюк. Он якобы собирался передать деньги за убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова.

По данным главного редактора издания Юрия Бутусова, «Наумов - «правая рука» и друг председателя СБУ Ивана Баканова. Бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский всего после года службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала».

«По версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал Дмитрий Нескоромный - полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019 года по назначению Зеленского занимал должность заместителя председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым заместителем председателя СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он - в составе СБУ без должности», - добавил Бутусов.

Нескоромный объявлен в розыск, ему запрещен выезд из Украины.

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Автор: Виктория Токарева