Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года.

Санкции против сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая управляет в Украине сетью магазинов "Спортмастер", введена на основании информации о работе магазинов сети в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на комментарий пресс-службы СБУ.

"Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях.

В свою очередь МИД Украины неоднократно обращался с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования", - указали в спецслужбе.

Санкции против "Спортмастера"

Решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и его окружения касается восьми физических и 19 юридических лиц.

Среди них есть частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур, Оуэ Даунтаун), которая управляет сетью магазинов "Спортмастер" в Украине.

В отношении компании действуют такие санкции:

ограничение торговых операций (полный запрет)

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет)

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

Запрет ввоза продукции сингапурской компании "Sportmaster Operations Pte. Ltd" непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.в частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

20 февраля санкции были введены в действие указом Зеленского. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс".

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Автор: УНИАН