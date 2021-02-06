Речь идет о Владимире Здоренко, 1971 года рождения был осужден в Крыму за кражу. В 2019 году украинец был вывезен в соседнюю Россию для отбывания наказания.

В пятницу, 5 февраля, в исправительной колонии российской республики Адыгея скончался из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданин Украины – заключенный Владимир Здоренко, 1971 года рождения.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщил ведущий эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

По его информации, Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В 2019 году украинец был вывезен в соседнюю Россию для отбывания наказания.

Мартыновский подчеркнул, что в местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что является нарушением Международного гуманитарного права.

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Как отмечает Крымская правозащитная группа, согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся, если этого требует состояние их здоровья.

Статья 76 Конвенции касается обязательств оккупирующей державы к особо уязвимой категории – лиц, находящихся под защитой и обвиняемых в совершении преступления. Оккупационные органы должны установить для таких лиц санитарный и пищевой режимы, которые достаточны для поддержания их здоровья, напоминают правозащитники.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Тамара Отовская