Сейчас бабушке - 87 лет, у нее - 13 своих детей.

Во Львове 46-летняя женщина родила седьмого ребенка - мальчик стал 105-м внуком у бабушки. Об этом сообщает Львовский областной клинический перинатальный центр.

"Седьмого ребенка родила в нашем перинатальном центре 46-летняя жительница Львова. По словам матери новорожденного, мальчик стал 105 внуком у бабушки!" - говорится в сообщении.

Роженица рассказала медикам, что она родом из Ривненской области. В ее семье всегда было много детей.

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"Она сама - десятый ребенок из тринадцати. Сейчас ее маме 87 лет", - заявили в центре.

Отмечается, что роды у женщины были естественные, ребенок родился на 40 неделе беременности с массой тела 3460 граммов и ростом 55 сантиметров.

Встречать из роддома маленького Павла с мамой приехали папа и все шестеро старших детей - три братика и три сестрички.

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В феврале прошлого года в Ривненской области 43-летняя женщина родила 18-го ребенка. Девочка стала шестой сестренкой в семье. Кроме того, у нее есть 12 братьев, самому старшему из которых на тот момент было 24 года.

Еще одна 44-летняя жительница Ривненской области родила в декабре 17-го ребенка - мальчика. До этого в семье воспитывалось восемь мальчиков и столько же девочек. Женщина не исключила, что будет рожать еще.

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