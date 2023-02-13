Роженица улыбается журналистам и радуется пополнению в семье.

43-летняя жительница Ривненской области родила своего уже 18 ребенка. Назвала доченьку Магдалиной. Девочка стала шестой сестренкой в семье, у нее есть 12 братьев. Нынешние роды прошли хорошо, говорят медики.

Новой украиночке очень радуются, ведь из-за войны рождаемость, говорят, снизилась, говорится в сюжете ТСН.

Сама роженица улыбается и радуется пополнению в семье. Дома Магдалину ждет папа, 12 братьев, самому старшему из которых уже 24 года, и 5 сестер. Девочка родилась весом 3,3 кг, ростом 55 см. По советам врачей роженице делали кесарево сечение. Сейчас и мама, и младенец чувствуют себя хорошо.

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Такое количество детей в семье для кого-то - диковинка, а для села Глинное - вообще норма. Оно славится своими многодетными семьями. Здесь есть и другая многодетная мать Светлана Ковалевич, у нее 19 детей.

Каждый год беременеть и рожать действительно изнурительно для организма женщины, говорят акушеры-гинекологи. Но всегда рады малышам, поэтому призывают украинок не бояться рожать.

Как украинские четверняшки покорили соцсети

Маленькие четверняшки из Закарпатской области, которые родились перед Рождеством 2022-го года, покоряют сеть и уже стали звездами, хотя и еще не знают об этом. Три мальчика и девочка покорили сердца миллионов пользователей.

Мать четвернят - Лариса Кушнир из села Калины Тячевского района, она ведет социальные сети и показывает видео с детьми в TikTok.

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