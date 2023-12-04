До его появления в семье уже было восемь мальчиков и столько же девочек.

В Ривненском перинатальном центре 44-летняя женщина родила 17-го ребенка. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

"Вчера у нас случилось очень хорошее событие. В нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье из восьми мальчиков и восьми девочек родился девятый мальчик", - рассказали в центре.

Главный врач медучреждения Виктория Еникеева сообщила УНИАН, что 44-летняя женщина рожала естественным путем. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо.

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Врач отметила, что вес мальчика составляет почти 4 килограмма, рост – 55 сантиметров. Его мать проживает в Ривненском районе. Это уже девятый ребенок, которого женщина родила в перинатальном центре.

По словам Еникеевой, женщина не исключает, что будет рожать еще.

Родила 18-го ребенка: что известно о еще одной многодетной матери из Ривненской области

В феврале 43-летняя жительница села Глинное Ривненской области родила 18-го ребенка. Девочку назвали Магдалиной. Она стала шестой сестренкой в семье. Кроме того, у нее есть 12 братиков, самому старшему из которых уже 24 года.

Женщине делали кесарево сечение. Девочка родилась весом 3,3 кг, ростом 55 см.

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