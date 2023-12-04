В Ривненском перинатальном центре 44-летняя женщина родила 17-го ребенка. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.
"Вчера у нас случилось очень хорошее событие. В нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье из восьми мальчиков и восьми девочек родился девятый мальчик", - рассказали в центре.
Главный врач медучреждения Виктория Еникеева сообщила УНИАН, что 44-летняя женщина рожала естественным путем. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо.
Врач отметила, что вес мальчика составляет почти 4 килограмма, рост – 55 сантиметров. Его мать проживает в Ривненском районе. Это уже девятый ребенок, которого женщина родила в перинатальном центре.
По словам Еникеевой, женщина не исключает, что будет рожать еще.
Родила 18-го ребенка: что известно о еще одной многодетной матери из Ривненской области
В феврале 43-летняя жительница села Глинное Ривненской области родила 18-го ребенка. Девочку назвали Магдалиной. Она стала шестой сестренкой в семье. Кроме того, у нее есть 12 братиков, самому старшему из которых уже 24 года.
Женщине делали кесарево сечение. Девочка родилась весом 3,3 кг, ростом 55 см.