Спасательные работы продолжаются.

Вследствие обстрелов оккупантами Киевской телевизионной башни предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Работы продолжаются", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, 1 марта российские войска пытались ракетой сбить телебашню в Киеве, однако попали в Бабий Яр.

По предварительным данным, в Киевскую телебашню попали две ракеты, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, повреждена трансформаторная подстанция, которая питает электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

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