Соответствующий комитет Рады считает, что было бы неплохо вообще расторгнуть договор с УПЦ МП на пользование этой Лаврой.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление для проверки соблюдения условий договоров УПЦ МП на бесплатное пользование сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Евгения Кравчук из фракции "Слуга народа". "Договор, который заключили еще в 2000-х, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства", - сообщила она.

По ее словам, в настоящее время в Почаевскую лавру не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль. В комитете считают, чтобы Лавру освободить из заложников УПЦ МП, необходимо вообще расторгнуть договоры пользования и провести проверки.

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Почаевская лавра

3 апреля три десятка депутатов инициировали обращение в Кабинет министров с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды на Почаевскую Успенскую лавру.

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