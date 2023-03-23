В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время наблюдается эксплуатация этой тематики в коммерческих целях.

В Верховной Раде предлагают ограничить использование патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе" (№9128) опубликован на сайте парламента.

Законопроектом предлагается установить, что не могут получить правовую охрану и не могут быть зарегистрированы как торговые марки обозначения, полностью или частично воспроизводящие названия событий, связанных с осуществлением мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

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Это и обозначения, воспроизводящие названия населенных пунктов и местности, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии, а также мест (населенных пунктов или их частей), которые являются общепризнанными символами стойкости и героизма украинского народа. Исключением здесь являются случаи использования таких названий в адресах, а также реклама торговых марок, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года.

Также речь идет об обозначениях, содержащих упоминание боевых действий и военных операций; воспроизводят наименования производителей, названий типов и видов вооружения, военной и специальной техники; воспроизводят названия родов войск, воинских подразделений Вооруженных сил Украины, других воинских формирований (подразделений); воспроизводят приветствования, которые определены законодательством как официальные для ВСУ и других воинских формирований.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить распространять рекламу товаров, работ и услуг с использованием таких названий, упоминаний, наименований и поздравлений.

В то же время эти ограничения не распространяются на рекламу кино-, видео - и издательской продукции, посвященной освещению событий, связанных с осуществлением мероприятий по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время наблюдается эксплуатация этой тематики в коммерческих целях.

"Речь идет не только о том, что мотивирующий патриотический контент "копируется" в сферу розничных продаж. Обидно, что в маркетинговых коммуникациях производители потребительских товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названий пострадавших городов, патриотических призывов и военных приветствий", - сетуют авторы законопроекта.

Они объясняют, что речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров, названия акций для клиентов, слоганы рекламы, которые применяют или обыгрывают военную тематику в "неосторожный, а иногда и просто недопустимый способ".

"К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения", - говорится в пояснительной записке.

Использование патриотической символики - неуместные случаи

Предприниматели придумали назвать сухарики "Вооруженные сухарики Украины", обесценивая украинских защитников. Для названий семян также решили также использовать тему войны: например, редиска " Азовсталь "и кабачок "Призрак Киева". Хайпируют на теме патриотизма и кабинеты лазерной эпиляции, которые предлагают "укрепить армию сделав лазерную эпиляцию". Эти темы патриотизма стали использовать где угодно, например на этикетке лаваша.

Напомним, на полках российских супермаркетов появилось вяленое мясо под названием"Вагнер". Мясо "Вагнер" продают в черных зип-пакетах. "Боги русского маркетинга" на этикетке изображали корову, свинью, индейку и курицу.