Здание выбрали не случайно – в этом микрорайоне Полтавы жил Герой Украины.

В полтавском микрорайоне Подол создают мурал в честь участника обороны Мариуполя Сергея "Волыны" Волынского.

Работы продолжаются уже в течение недели, а созданием рисунка на одном из полтавских зданий занимается группа из трех киевских художников, сообщает местный телеканал ІРТ.

Для мурала выбрали фото, на котором участник войны России против Украины широко улыбается.

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"Отобрали очень много фотографий и известные, и характерные его фото, где он в плену. Мы решили, что человек веселый, позитивный, как мы увидели, выбрали веселую, жизнерадостную, чтобы все знали, что наши герои позитивные ребята", – рассказал художник Григорий Шоком.

Здание также выбрали не случайно – в этом микрорайоне защитник раньше жил.

"Сергей из Полтавы, здесь рядом ходил в школу, я считаю, что ему будет приятно. Это благодарность этому человеку и таким же героям как он, он же не один такой, это только благодаря ему. Мы надеемся, что ему будет приятно увидеть вот этот рисунок", – говорит художник Антон Кондрашов.

Что известно о Сергее "Волыне" Волынском

Сергей Волынский – 30-летний украинский военный, Герой Украины.

Он окончил Кременчугский военный лицей и Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного. До 2014 года служил в Крыму, после оккупации полуострова россиянам вернулся на материковую Украину и продолжил службу в Николаеве. Участвовал в АТО в Донецкой и Луганской областях, за что получил награду президента.

Как один из командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты Волынский участвовал в обороне Мариуполя. Вместе с другими командирами он был эвакуирован из "Азовстали" 20 мая.

21 сентября "Волына" был освобожден из плена. Сейчас он вместе с другими командирами защитников Мариуполя (Денисом "Редисом" Прокопенко, Святославом "Калиной" Паламаром, Олегом Хоменко и Денисом Шлегой) находится в Турции под личной протекцией президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Они не смогут вернуться в Украину до завершения войны.

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