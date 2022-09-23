Сестра военного говорит, что позже семья планирует приехать к Волынскому в Турцию.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский, который защищал Азовсталь, вместе с собратьями был освобожден из плена российских оккупантов 21 сентября 2022 года. Сейчас все пятеро освобожденных из плена украинских командиров будут проживать в Турции в комфортабельных условиях.

В эфире "Сніданка з 1+1" сестра Сергея Волынского – Татьяна Харько рассказала, что ей уже удалось пообщаться с братом по телефону.

"Когда я услышала голос своего брата - это был самый счастливый момент в моей жизни. Понимаешь, что самое страшное все позади для ребят, которых освободили. Однако очень печально, что большое количество наших героев все еще остаются в плену. Печально, ведь мы все видели, в каком состоянии они возвращаются оттуда, какие все худые. И для ребят, которые еще в плену, этот ад продолжится", - поделилась Татьяна.

Сестра "Волыны" рассказала, что об обмене она и девушки из "Ассоциации семей защитников "Азовстали" узнали непосредственно утром в день события. Представители и представительницы организации были приглашены на обмен для встречи героев и их поддержки. Однако, кого именно будут обменивать - они не знали.

"Я ехала на эту встречу и не знала, будет мой брат обменян или нет. Когда ребята начали выходить из автобусов, я их расспрашивала, видел ли кто-то "Волыну". И один из воинов, возможно по ошибке, или я не так его поняла, сказал, что видел его в одном из автобусов. Я начала активнее бегать и спрашивать. И потом поняла, что скорее всего брат не приехал сегодня. Новости не смотрела, была там, с нашими защитниками, поддерживала их и девушек, кого-то фотографировала на память. И тут звонят и я слышу голос своего брата", - рассказала сестра Волынского.

Татьяна призналась, что это был достаточно эмоциональный момент и она до конца не могла поверить, что ей звонит Сергей. И добавила: "Не знаю, сколько раз я выкрикнула его имя. Это была очень короткая беседа, много информации он не успел рассказать".

Сестра военного говорит, что позже семья планирует приехать к Волынскому в Турцию.

Обмен пленными 21 сентября: что известно

21 сентября из русского плена вернули 215 защитников Украины.

Известно, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, который уже дал следствию все возможные показания по делу о госсовет. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

При этом обмен пленными происходил сразу в четырех странах.

21 сентября из российского плена были освобождены пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Впоследствии стало известно, что пятеро освобожденных из плена украинских командиров будут проживать в Турции в комфортабельных условиях.

Справка УНИАН. Сергей Волынский ("Волына") - родом из Полтавы. 30 лет, майор, исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая держала блокаду россиян города Мариуполь и героически защищала украинский город.

Присоединился к защитникам "Азовстали", после того, как большая часть морских пехотинцев 36-й бригады не сумела прорвать оцепление из Мариуполя и попала в плен. Другая часть бригады (в составе около 200 морпехов) под руководством "Волыны" сумела прорваться с территории завода им. Ильича на "Азовсталь", для этого они замаскировали технику – нанесли на нее знаки Z.

Вместе с Волынским, операцию координировал Денис Прокопенко (Редис) – подполковник Нацгвардии, командир полка "Азов", Герой Украины и командующий Мариупольским гарнизоном.

Волынский посвятил военному делу половину жизни. Окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного, служил в Крыму, с 2015 года в составе 36-й ОБрМП выполнял задачи на мариупольском направлении.

"Волына" фактически стал голосом защитников "Азовстали", обращаясь к мировым лидерам с призывом о спасении гражданских и раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: