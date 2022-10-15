Это работают саперы в трех районах области.

В субботу, 15 октября, жители Киевщины могут слышать звуки взрывов. Однако беспокоиться не стоит: это работают саперы. Они будут обезвреживать вражеские мины и снаряды на территории трех районов области.

Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации.

"В громадах Бучанского, Вышгородского и Броварского районов сегодня, 15 октября, будут проводиться плановые работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Из-за этого в области можно слышать звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и доверяйте исключительно официальным источникам информации", — написали в Киевской ОВА.

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Ситуация на Киевщине: основные подробности

Утром 15 октября российские оккупанты ударили по территории региона. Рашисты своей атакой сильно повредили объект энергетической инфраструктуры.

Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы обеспечить энергоснабжение в Киеве. Однако ситуация с электричеством в столице критическая: жителям необходимо снизить потребление на 35-40%. Это позволит уменьшить вероятность веерных отключений.

Вчера, 14 октября, в области тоже звучали взрывы, однако причина была немного другая. Украинские саперы проходили учения в Вышгородском районе.

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