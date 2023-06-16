Сохранилась лишь треть фресок.

В оккупированных Олешках Херсонской области в результате наводнения почти полностью уничтожен дом украинской художницы в жанре наивного искусства Полины Райко.

Об этом сообщил в Facebook Семен Храмцов, представитель Херсонского областного благотворительного фонда им. Полины Райко, выложив фото и видео разрушенного дома.

"Это траур! Прислали видео из домика Полины Райко... Более внутренних стен обвалились, теперь это ужасный опенспейс... Фресок где-то 30-40% (с потолками) сохранилось, но "стена с сестрами" полностью утрачена. И походу "муж-рыбак", медсестра... все что ниже... Коты - наполовину, "дорога в рай" тоже... Не знаю сколько он так еще выстоит...", - сообщил он.

Как рассказал Храмцов "Украинской правде", пока Олешки оккупированы, никто не будет заниматься профессиональным сохранением произведений Райко. Поэтому задача ближайшего времени-просушить дом, из которого отошла вода.

Он отметил, что после деоккупации надо будет формировать группу из специалистов, ехать и спасать все, что там осталось.

Ранее сообщалось о том, что дом-музей художницы Полины Райко в Олешках затоплен в результате подрыва Каховской ГЭС.

Полина Райко - кто она такая

Полина Андреевна Райко - украинская художница-самоучка в жанре наивного искусства. Рисовать начала в 69-летнем возрасте. Расписала собственный дом, летнюю кухню, калитки, заборы и гаражные ворота.

Дом Полины Райко охраняется Законом Украины "Об охране культурного наследия". Ее творчество ставят в один ряд с искусством Марии Примаченко и Екатерины Билокур.

В результате подрыва Каховской ГЭС оккупированные Олешки ушли под воду. Однако российские оккупационные власти отказались спасать людей, оказавшихся в водяной ловушке. А когда это делала украинская власть - выдавали это за свои подвиги.

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