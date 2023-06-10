Они заявляют о том, что это якобы они доставили еду этой семье.

Бывший "председатель" оккупационной "военно-гражданской администрации" Мелитопольского района Андрей Сигута попытался выдать кадры помощи ВСУ женщине в оккупированных Олешках за видео армии РФ.

Он в своем Telegram-канале опубликовал видео с дрона. На ролике, опубликованном ранее украинскими защитниками, можно увидеть, как женщина в затопленном доме ловит бананы и воду. Аналогичный пост появился и в пропагандистском мелитопольском издании.

"Бойцы российской армии всеми доступными способами помогают жителям затопленных сел Херсонской области. На видео: женщине из города Алешки доставили продукты с помощью дрона", - написал Сигута.

Спасение семьи в Олешках: что известно

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС в сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие сбрасывают воду и продовольствие семье, оказавшейся в затопленном доме на оккупированной части Херсонской области.

Позже в полиции сообщили, что женщину с двумя детьми, которые попали на видео, удалось спасти и вывезти на деоккупированную территорию, несмотря на то, что левый берег находится под огневым контролем россиян.

Семье оказали необходимую медицинскую помощь и обеспечили безопасное место для пребывания.

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