Городской голова Ивано-Франковска отметил необходимость, чтобы семьи сразу получали эти средства и могли их использовать.

В Ивано-Франковске родители при рождении ребенка смогут получить единовременную выплату в 20 тыс. грн, а военнослужащие – 50 тыс. грн. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в эфире национального телемарафона:

"Мы приняли решение, что любой ребенок, который родится в нашем Ивано-Франковском роддоме, он получит 20 тыс. грн, а если это ребенок военнослужащего или участника боевых действий - 50 тыс. грн".

Марцинкив отметил, что очень важно то, чтобы семьи сразу получали эти средства и могли их использовать.

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"А что касается военных, есть и психологический момент: ребята, которые воюют, они должны чувствовать, что каждый день за их семьи заботятся, очень важно, чтобы разная была помощь", — сказал мэр.

Он отметил, что в городе также поддерживают детей военнослужащих и другими способами. В частности, каждый день рождения до 18 лет ребенок военного получает от города помощь, также в школах и садиках дети имеют бесплатное питание.

Украину может накрыть демографический кризис: причины

Ранее социологи сообщали, что из-за выезда за границу большого количества женщин и детей Украину может ожидать демографический кризис. Чтобы его избежать, нужно не терять связь с украинскими беженками и стимулировать их в дальнейшем возвращаться в Украину.

В то же время, европейские страны могут значительно улучшить собственную демографическую ситуацию благодаря украинским переселенкам, которые вынуждены рожать за рубежом.

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