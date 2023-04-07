Полковник Иван Жук сменил на посту генерала Николая Семенишина.

Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил Иван Жук, который был начальником одного из районных управлений Киева.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Отмечается,что сегодня личному составу полковника Жука представил начальник Департамента кадрового обеспечения национальной полиции Украины, полковник полиции Сергей Кобец.

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В частности, Жук назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По словам Кобца, новоназначенный офицер ранее работал в подразделениях аппарата Главного управления Нацполиции в Николаевской области, находился во главе нескольких руководящих должностей в территориальных подразделениях полиции Николаевской и Полтавской областей. До сих пор занимал должность начальника Соломенского районного управления ГУ НП в городе Киеве.

Во время выступления перед личным составом Жук призвал местных правоохранителей сгруппироваться и сделать максимум для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.

Также сообщается, что на мероприятии присутствовал заместитель председателя Одесской областной военной администрации Дмитрий Радулов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Дмитрий Швец, руководители силовых ведомств.

По данным пресс-службы регионального главка Нацполиции, Жук службу в органах внутренних дел начал в 2003 году участковым инспектором милиции в Николаевском городском управлении управления МВД Украины, в 2018-2020 годах занимал должность начальника Новоодесского отдела полиции Николаевской области. В 2020-2021 годах он был начальником Кременчугского районного управления полиции ГУ НП в Полтавской области, с октября 2021 года занимал должность начальника Соломенского управления полиции ГУ НП Киева.

На посту ГУ Нацполиции в Одесской области Жук сменил генерала полиции третьего ранга Николая Семенишина.

Кадровые изменения в Нацполиции Одесской области: что известно

Как сообщал УНИАН, в августе 2021 года начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области стал Николай Семенишин, который до того возглавлял ГУ НП в Донецкой области.

До него полицией Одесской области руководил генерал Олег Бех, который подал в отставку.

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