Стало известно, что 6 малышей вместе со взрослыми родственниками прекрасно перенесли зиму.

В Одесской области в Буджакской степи удачно размножается стадо диких куланов, которое, скорее всего, является единственным в Европе.

Как сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine, специалисты в рамках усилий по ревайлдингу возвращают на территорию Буджака диких животных, которые когда-то жили в европейских степях.

"Так, несколько лет назад в Буджакской степи снова поселились крупные травоядные животные - дикие ослы куланы, лани европейские, сурки степные, хомяки обыкновенные и тому подобное. Они должны восстановить процесс естественного выпаса, который оздоравливает степь и уменьшает риск природных пожаров. Сначала все животные проходят акклиматизацию на большом огороженном степном участке, который также может служить питомником диких животных", - рассказали в организации.

Там отмечают, что после оккупации Биосферного заповедника "Аскания-Нова" и косы Бирючий остров, пополнять стадо неоткуда. Поэтому зоозащитники надеются, что в Одесской области стадо куланов сможет разрастись естественным путем.

Сейчас в Буджакской степи уже начали появляться первые малыши. В прошлом году родилось 6 маленьких куланов, что дает надежду на будущее местной популяции вида.

"Зима прошла, и мы можем с радостью сообщить, что куланы хорошо перенесли непогоду и холодный сезон, как в вольере, так и в дикой природе. Все малыши выжили, животные держатся вместе, выглядят здоровыми и спокойными, радуются первой молодой травке", - отмечают в Rewilding Ukraine.

По данным организации, в 2024 году также планируют аналогичным образом заселить местность европейскими ланями, выпустив часть из них в дикую природу.

"Некоторые ослицы и лани ждут пополнения, поэтому жизнь в степи продолжается", - констатируют специалисты.

Дикие куланы и заселение эко-системы Украины

20 мая 2020 года в Тарутинскую степь (Одесская область) доставили стадо из 20 куланов (азиатских диких ослов): 8 самцов и 12 самок. Животных для адаптации поселили в вольере, а затем выпустили в дикую природу. Позже стало известно, что у них родился малыш - в Одесской области это произошло впервые за сотни лет.

В апреле 2023 года в Одесской области на заповедном острове экологи выпустили 40 европейских ланей и благородных оленей. В частности, в Дунайском биосферном заповеднике выпустили на Белгородский остров в дельте Дуная 20 ланей и 20 оленей. Животные прибыли с запада Украины, преодолев расстояние около 1 тыс. км. На Белгородском они помогут создать и поддерживать богатый биоразнообразием полуоткрытый мозаичный ландшафт с лугами, водоемами и разнообразными растениями.

Также в прошлом году группа из 15 хомяков, которые занесены в Красную книгу Украины, поселилась в Тарутинской степи Одесской области в рамках продолжения программы реинтродукции вида в регионе.

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