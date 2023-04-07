Животные помогут обогатить биоразнообразие региона и будут способствовать снижению интенсивности стихийных пожаров.

В Одесской области на заповедном острове экологи выпустили 40 европейских ланей и благородных оленей.

Об этом УНИАН сообщила менеджер по связям с общественностью природоохранной организации Rewilding Ukraine Екатерина Куракина.

По ее словам, представители Rewilding Ukraine и Дунайского биосферного заповедника только что выпустили на Белгородский остров в дельте Дуная 20 ланей и 20 оленей.

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Она пояснила, что лани и олени прибыли с запада Украины, преодолев расстояние около 1 тыс. км. Отмечается, что именно сейчас благоприятное время для их перевозки – вне сезона размножения и периода, когда самки рожают малышей.

По словам специалиста по транслокациям Rewilding Ukraine Алексея Пудовкина, переправить животных в Одесскую область было нелегко из-за ограничений военного времени и проблем, которые возникли из-за создания и регистрации самоходного понтона для их перевозки.

Как уточнили в организации, после долгой дороги все животные чувствуют себя хорошо и являются здоровыми: они сразу же выпрыгнули из понтона и начали исследовать остров.

Специалист по восстановлению экосистем Rewilding Ukraine Олег Дьяков пояснил, что на Белгородском острове животные помогут создать и поддерживать богатый биоразнообразием полуоткрытый мозаичный ландшафт с лугами, водоемами и разнообразными растениями.

"Они также поедают лишнюю растительность, которая может быть причиной стихийных пожаров, которые являются все более серьезной проблемой, связанной с изменением климата. Мы будем наблюдать за передвижением животных, чтобы определить экологическое влияние естественного выпаса на ландшафт и экосистему", - сказал Дьяков.

Специалисты объясняют, что Белгородский – большой остров площадью около 2,2 тыс. га, расположенный в "сердце" украинской дельты Дуная, и является частью Дунайского биосферного заповедника.

В экологической организации напомнили, что за последние годы с целью улучшения естественного выпаса в дельте Дуная поселили водяных буйволов, диких лошадей, а также небольшое количество оленей и ланей на острове Ермаков.

"Поскольку олени и лани прекрасно плавают, они уже начали переселяться на соседние острова в поисках пищи и осваивать даже румынскую территорию дельты. Предполагается, что новый выпуск оленей и ланей на Белгородском будет способствовать более быстрому формированию устойчивых популяций этих видов крупных травоядных животных", - сообщили экологи.

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В Днепропетровской области стремительно выросла популяция диких животных в лесах, которые туда бегут от российских обстрелов. Кое-где копытных увеличилось на треть. В частности, в области впервые за немало лет лесники встретили благородного оленя. Также здесь чаще видят хищников и птиц.

Сейчас почти 500 тыс. га украинских территорий находятся под оккупацией или в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.

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