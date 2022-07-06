Это первый кулан, родившийся в Тарутинской степи за последние несколько сотен лет.

В Тарутинской степи Одесской области впервые за сотни лет родился детеныш кулана.

Об этом УНИАН сообщили в природоохранной организации Rewilding Ukraine.

Отмечается, что прошлой осенью группа куланов, которая прибыла в Тарутинского степи из биосферного заповедника "Аскания Нова", была выпущена с акклиматизационного вольера в дикую природу.

Животные перезимовали на свободе без вмешательства и поддержки человека. Один из куланов был замечен GPS передатчиком, что позволяло экологам и рейнджерам из местного сообщества отслеживать перемещения животных.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, выпуск куланов в природу Тарутинского степи – эксперимент, первая попытка за долгие годы возвращения животных на волю.

"До сих пор в Украине в приближенных к природным условиям куланы жили на косе Бирючий остров, на больших огражденных участках степи в заповеднике "Аскания-Нова" и в природном парке "Беремицкое". Мы не знали, как поведут себя животные на свободе. Поэтому выбрали рейнджеров из местных жителей, которые должны присматривать за куланами", - рассказал Нестеренко.

"Случилось чудо. В группы куланов, выпущенной в дикую природу Тарутинского степи осенью прошлого года, родился малыш", - сообщили в организации.

По словам специалиста Rewilding Ukraine Олега Дьякова, дитя, что родилось, – первый кулан, что родилось в Тарутинской степи за последние несколько сотен лет.

"Мы надеемся, что дикие куланы на этой территории есть будущее, несмотря на то, что за два года часть животных погибла через паразитарные заболевания. Отдельной угрозой для животных является активное использование агрохимикатов, которые попадают на степные участки и воду во время обработки полей", - добавил Дьяков.

По словам специалистов, с увеличением численности куланов в Тарутинской степи будет расти их влияние на местное биоразнообразие и пищевые цепи. Их выпас позволит удерживать траву в степи короткой, что принесет пользу таким животным, как суслик и степной сурок, а также уменьшит риск природных пожаров путем вчистую избыточной растительности.

По словам Дьякова, программа возвращения кулана в регион дельты Дуная является долгосрочной.

"К сожалению, в условиях войны в Украине нам трудно обеспечивать транспортировку следующих групп куланов в степь. Но мы надеемся на лучшее и делаем все возможное, чтобы приблизить победу, которая также вернет нам возможность продолжать программу реинтродукции кулана в Тарутинский степ и другие природные территории юга Украины", - сказал Дьяков.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2020 года в Тарутинского степи (Одесская область) доставили стадо из 20 куланов: 8 самцов и 12 самок. Животных для адаптации поселили в вольере. В декабре прошлого года этих животных выпустили в дикую природу.

Справка. Тарутинский степ - одна из немногих участков почти нетронутых степей, оставшихся в Европе. Он характеризуется широкими травянистыми равнинами.

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