В воздухе чувствуется резкий запах сероводорода.

В Хаджибейском лимане в Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы и креветки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области).

Отмечается, что 26 августа по результатам обследования, проведенного сотрудниками инспекции совместно со специалистами Черноморского рыбоохранного патруля, зафиксирована гибель водных биоресурсов на участке береговой полосы Хаджибейского лимана в районе села Усатово.

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В частности, факт гибели наблюдался на участке береговой полосы около 1 тыс. метров от крайней линии с. Усатово в сторону с. Котовка (вдоль дамбы).

Примерно в метре от уреза воды в среднем на 1 погонный метр обнаружено: одну-две особи пиленгаса, 5-7 бычков, белого амура и карпа – по 1 особи, до 100 штук креветок.

Также отмечается, что накануне, 25 августа, выявлены заморные явления в Хаджибейском лимане – на участке береговой полосы от села Берегово до села Мариновка.

Факт гибели наблюдался на участке берега длиной 4 тыс. метров, на каждом метре обнаружено 50-60 особей пиленгаса, бычка – 70-80 особей, креветки – 1-2 тыс. единиц.

В обоих случаях вода имеет зеленый цвет, на поверхности наблюдаются скопления сине-зеленых водорослей, ощущается резкий неприятный запах сероводорода.

"Каких-либо выбросов загрязняющих веществ в водоем местные жители не наблюдали. Отобраны пробы воды для дальнейшего лабораторного исследования", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, в Одесской области найдены еще 4 мертвых дельфинов, которые погибли в результате военной агрессии РФ.

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