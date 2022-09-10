Следует дождаться разрешения от украинских военных, чтобы специалисты успели проверить такие территории и восстановили всю систему жизнеобеспечения.

Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий призывает украинских граждан пока воздержаться от возвращения на освобожденные от российских захватчиков территории.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, сегодня во главе с вице-премьером Ириной Верещук начал работу Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий, который будет заниматься восстановлением освобожденных территорий.

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"Штаб призывает жителей деоккупированных территорий не спешить с возвращением в только что освобожденные от захватчиков населенные пункты", - отмечается в заявлении.

Следует дождаться разрешения от украинских военных, чтобы специалисты успели проверить такие территории и восстановить всю систему жизнеобеспечения. "Ведь в недавно деоккупированном городе или селе может не быть света, газа, водоснабжения, централизованного отопления и тому подобное", - сказано в заявлении.

"Также штаб напоминает: оккупанты оставляют после себя много взрывоопасных предметов. Они могут быть замаскированы под игрушки, книжки, пачку сигарет, брошенный чемодан - под разные предметы. Также опасные предметы могут попадаться в домах, на открытой местности, в лесах и тому подобное", - говорится в заявлении.

В то же время, безопасное возвращение на деоккупированные территории возможно только после официального объявления от местных властей.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы на юге продвинулись вглубь позиций врага до нескольких десятков километров. Официально названия освобожденных населенных пунктов пока не объявляют из-за того, что враг продолжает активную деятельность дистанционно.

По данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 10 сентября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже находятся на окраине оккупированного россиянами Лисичанска.

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