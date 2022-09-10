Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий призывает украинских граждан пока воздержаться от возвращения на освобожденные от российских захватчиков территории.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В частности, сегодня во главе с вице-премьером Ириной Верещук начал работу Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий, который будет заниматься восстановлением освобожденных территорий.
"Штаб призывает жителей деоккупированных территорий не спешить с возвращением в только что освобожденные от захватчиков населенные пункты", - отмечается в заявлении.
Следует дождаться разрешения от украинских военных, чтобы специалисты успели проверить такие территории и восстановить всю систему жизнеобеспечения. "Ведь в недавно деоккупированном городе или селе может не быть света, газа, водоснабжения, централизованного отопления и тому подобное", - сказано в заявлении.
"Также штаб напоминает: оккупанты оставляют после себя много взрывоопасных предметов. Они могут быть замаскированы под игрушки, книжки, пачку сигарет, брошенный чемодан - под разные предметы. Также опасные предметы могут попадаться в домах, на открытой местности, в лесах и тому подобное", - говорится в заявлении.
В то же время, безопасное возвращение на деоккупированные территории возможно только после официального объявления от местных властей.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы на юге продвинулись вглубь позиций врага до нескольких десятков километров. Официально названия освобожденных населенных пунктов пока не объявляют из-за того, что враг продолжает активную деятельность дистанционно.
По данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.
Сегодня, 10 сентября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже находятся на окраине оккупированного россиянами Лисичанска.