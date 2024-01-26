На такой поступок ее толкнуло равнодушие собственных детей, когда наступили ее старческие годы.

Пожилая женщина в Китае решила оставить все свое состояние в размере около 2,8 миллиона долларов своим кошкам и собакам вместо взрослых детей.

Как пишет South China Morning Post, жительница Шанхая по фамилии Лю изменила свое завещание из-за того, что ее дети пренебрегли ею в старости. Вместо них компанию и душевный комфорт старушке обеспечивали ее домашние животные.

Местная ветеринарная клиника была назначена распорядителем наследства, поскольку законы Китая не предусматривают возможности прямой передачи наследства животным. Женщина указала в завещании, что все ее деньги должны быть использованы для ухода за ее домашними животными и любым их потомством после ее смерти.

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Чен Кай, чиновник из штаб-квартиры центра регистрации завещаний в Пекине, сказал изданию, что "есть альтернативы для решения этой проблемы".

"Нынешняя воля Лю - один из способов, и мы бы посоветовали ей назначить человека, которому она доверяет, для наблюдения за ветеринарной клиникой, чтобы обеспечить надлежащий уход за домашними животными", — добавил он.

Сообщается, что эта история вызвала в китайском Интернете дискуссии о семейных проблемах и традициях наследования в Китае.

"С каким разочарованием и разбитым сердцем она, должно быть, приняла решение не оставлять ничего своим детям", — говорится в одном из таких онлайн-комментариев.

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Как писал УНИАН, в Хмельницкой области судили мужчину, который требовал от женщины возврата денег, которые он якобы потратил на нее во время отношений. Мужчина начал требовать у бывшей возлюбленной 9 тысяч гривен, впоследствии сумма выросла до 28 тысяч. В текстовых и голосовых сообщениях он рассказывал ей, сколько и за что она задолжала. Кроме того, он угрожал ей физической расправой в случае невозврата "долга".

Также мы рассказывали, как простой блеф помог мужчине раскрыть измену жены. Все началось с семейной ссоры, а кончилось прохождением теста на половые инфекции.

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