Светофоры на оживленных перекрестках города не работают до сих пор.

В Одессе возобновлено водоснабжение, приостановленное из-за аварии на электроподстанции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании "Инфоксводоканал", сегодня в городе подача воды в жилые дома и административные здания прервалась из-за аварии на одной из электрических подстанций.

"Из-за этой аварии некоторое время отсутствовала электроэнергия на водонасосной станции "Южная". Сейчас она работает в штатном режиме. В большинстве домов вода появилась, в ближайшее время появится во всех зданиях - система наполняется водой", - пояснили в пресс-службе.

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В то же время в пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что в связи с аварийным отключением на РЭС не работают светофоры примерно на десяти оживленных перекрестках. города.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Одессе сотни жилых домов на жилых массивах Таирова и Черемушки остались без света и воды. В социальных сетях горожане сообщили о прекращении подачи электроэнергии и воды на улицах Космонавтов, Филатова, Малиновского, Героев Крут, Генерала Петрова и других. По некоторым данным, причиной массового отключения электроэнергии и водоснабжения мог стать пожар на подстанции.

Автор: Лариса Козовая