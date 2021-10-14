В Одессе сотни жилых домов остались без электроэнергии и воды.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром в ряде зданий на жилых массивах Таирова и Черемушки пропало электричество и вода.
Кроме того, в городе не работает много светофоров.
В социальных сетях горожане сообщают о прекращении подачи электроэнергии и воды на улицах Космонавтов, Филатова, Малиновского, Героев Крут, Генерала Петрова и других.
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Через какое-то время в некоторых домах появилась вода.
По некоторым данным, в парке им. Горького загорелась подстанция, и это могло стать причиной массового отключения электроэнергии.
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