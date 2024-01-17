Планируется, что после зачисления в воинскую часть военнослужащие автоматически будут получать выплаты на свой счет.

Одесситы, которые идут в ряды ВСУ по контракту, получат единовременную материальную помощь. Соответствующее решение депутаты городского совета приняли во время заседания внеочередной сессии сегодня, 17 января.

Согласно решению, одесситы, которые с 1 января 2024 года подписали контракт с Вооруженными Силами Украины, получат денежную помощь из городского бюджета на уровне с мобилизованными.

"Мы приняли изменения в программу социальной поддержки, и отныне 20 тысяч гривень будут получать не только мобилизованные, но и те, кто пошел служить в Вооруженные Силы Украины по контракту. Сейчас мобилизуют с 27 лет, а служить по контракту идут те, кто моложе. Но все они защитники, которые защищают нашу страну", - подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Как отметил городской голова, в Департамент труда и соцполитики горсовета уже поступают заявки. Сейчас завершается разработка порядка предоставления материальной помощи, есть взаимодействие с терцентрами комплектования. Основная задача - довести процесс до автоматизма: когда все необходимые документы на получение помощи мобилизован или контрактник будет предоставлять сразу в ТЦК.

Планируется, что после зачисления в воинскую часть военнослужащие автоматически будут получать выплаты на свой счет.

Помощь одесситам, которые воюют

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2023 года депутаты Одесского городского совета приняли городскую целевую программу предоставление социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения города Одессы на 2024-2026 годы. В рамках нее мобилизованным лицам, призванным на военную службу в ВСУ и зарегистрированным в Одессе, из городского бюджета будет предоставляться единовременная денежная помощь в размере 20 тыс. грн. на это мероприятие в 2024 году в бюджете предусмотрено 20 миллионов гривень.

Деньги будут предоставляться мобилизованным с 2024 года.

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