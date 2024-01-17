Уничтожение вражеских групп операторами УСН на Авдеевском направлении продолжается.

Украинские защитники на Авдеевском направлении уничтожили вражескую группу, которая выдвинулась ночью для штурма позиций Сил обороны.

Как сообщили Силы специальных операций в Telegram, подступы к Авдеевке сегодня-это изуродованная вырвами земля, усеянная трупами противника, и ежедневные попытки оккупационных войск окружить город.

Отмечается, что операторы 8-го отдельного полка ССО уничтожили вражескую группу, которая выдвинулась ночью для штурма позиций Сил обороны Украины на Авдеевском направлении.

"Во время ведения наблюдения в своей зоне ответственности, мы заметили группу противника в составе семи военнослужащих, двигавшуюся посадкой, – рассказали операторы УСН. - По врагу был открыт огонь из миномета. В результате огневого поражения группа полностью уничтожена".

Война в Украине-последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ за минувшие сутки, 16 января, ликвидировали еще 730 российских оккупантов на фронте. По состоянию на сегодняшнее утро потери страны-агрессора России составляют около 372 820 человек.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении российские захватчики увеличили атаки с привлечением бронетехники.

Украинскими силами уничтожена вражеская самоходная артиллерийская система " Гиацинт-С "и поражен зенитно-ракетный комплекс"Тор". Общие потери врага за прошедшие сутки составили 386 человек и 67 единиц военной техники. В частности, речь идет о 8 танках, 7 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 средстве противовоздушной обороны, 27 БпЛА, 5 автомобилях и 4 единицах специальной техники.

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