Военные отмечают, что действуют четко по процедуре.

Принудительная доставка военнообязанных в ТЦК - это результат игнорирования требований закона со стороны гражданина, а не прихоть работников военкомата. Об этом начальник Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый рассказал в интервью газете "Вечерний Киев".

"Каждый должен придерживаться того законодательства, которое у нас действует. И скажу, если бы так поступали все и всегда, то у нас вообще не было бы этих всех очередей, экспресс-мобилизации, как вы говорите, и так далее. Если человека останавливают на улице, а у него нет при себе ВУД (военно-учетного документа), в базе значится, что его вообще разыскивают, то мы просто вынуждены прибегать к таким методам как принудительная доставка в ТЦК", - пояснил он.

По словам руководителя военкомата, его подчиненные регулярно проходят инструктажи, как надо общаться с гражданами на улице, чтобы оставаться в рамках правового поля.

Видео дня

"Но есть и много провокационных ситуаций и реакций, когда с моими коллегами сразу общаются на повышенных тонах, совсем забывая, что эти люди вчера были на передовой, получили контузии, выжили после тяжелых ранений. А сегодня они должны работать под таким психологическим и эмоциональным давлением, потому что кто-то решил, что они поступают незаконно. При этом - сам игнорирует законодательство", - возмущается Новосядлый.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, большинство военнообязанных, которые приходили в военкомат обновить свои данные, уже имели отсрочку. Как говорят в военкоматах, часто даже те, кто имеет трех несовершеннолетних детей, все равно почему-то колеблются и боятся идти в ТЦК.

Также мы рассказывали, смогут ли ФЛП бронировать себя и своих работников. По словам юристов, сейчас есть список предприятий, работников которых можно бронировать.

Вас также могут заинтересовать новости: