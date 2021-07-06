В декабре Валерию Курникову должно было исполниться 56 лет.

Погибшим на пляже в Одессе пограничником оказался генерал в отставке Валерий Курников, ветеран Госпогранслужбы, который в 2014 году во время аннексии Крыма сплотил вокруг себя верных присяге пограничников.

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества «Пограничник Украины».

Как пишет УСИ со ссылкой на очевидцев, генерал отдыхал на море с семьей, поплыл на волнорез и ушел под воду.

«Спасатели вытащили его тело на берег. Медики не смогли помочь пострадавшему – им осталось только констатировать смерть», – отмечается в сообщении.

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В декабре Валерию Курникову должно было исполниться 56 лет.

Валерий Курников: что о нем известно

Сообщается, что 2014 году Курников стал одним из первых, кто публично назвал так называемую «русскую весну» в Крыму оккупацией.

При захвате полуострова генерал не только собрал вокруг себя единомышленников, но и помог им с семьями перебраться на материковую часть Украины.

Также Курников сохранил и передал ценную служебную информацию.

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Автор: Катерина Шварц