На данный момент соответствующие специальные рекомендации разрабатывают для одесских школ.

В Одессе школьников хотят ограничить в пользовании на уроках мобильными телефонами.

Как передает корреспондент УНИАН, данный вопрос обсуждался на прошлой неделе во время заседания комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями Одесского городского совета.

Его озвучила депутат горсовета Елена Вододюк. Она пояснила, что ранее некоторыми депутатами в социальных сетях был инициирован опрос о корректности использования детьми мобильных телефонов на уроках.

"Этот вопрос вызвал шквал комментариев... Мнения родителей разделились", - уточнила Вододюк, отметив, что использование мобильной техники на уроках порождает огромное неуважение к представителям профессии, которую на сегодня можно считать "вымирающей" из-за низкой зарплаты и унижения, которым зачастую подвергаются учителя.

Читайте такжеВ Киеве с завтрашнего дня школьники уходят на каникулыКак пояснила депутат, было бы правильным не забирать у детей телефоны, но с помощью какого-то нормативного документа (например, приказа или распоряжения) принудить учеников выключать или убирать со столов мобильные телефоны на время занятий.

Другие члены комиссии поддержали Вододюк. По их информации, родители, которые выступают за пользование телефонами, хотят, чтобы их дети были постоянно на связи. Однако это влияет на концентрацию ученика.

Директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич признала, что отвлечение детей и рассеивание внимания во время урока – проблема очень серьезная. Однако какого-либо решения сессии на этот счет быть не может, так как принудительное изъятие телефонов – нарушение законодательства.

"И распоряжение личными вещами – не функция горсовета… Это может быть только внутренний распорядок школы, а его выполнение – профилактическая работа, убеждение, беседа с родителями", - сказала Буйневич.

Она предложила разработать специальную памятку-рекомендацию, согласно которой внутренний распорядок каждой школы предусмотрит правило: телефоны детей во время уроков должны лежать в сумках, на беззвучном режиме.

Как предположила чиновница, указанную памятку разработают в течение месяца. При этом она выразила недоумение на предмет того, что ряд учителей сейчас позволяют школьникам во время уроков доставать телефоны и пользоваться ими.

"Честно скажу: я не представляю, чтобы на моем уроке дети достали телефоны и игрались. Очень многое зависит от учителя, от умения организовать учебный процесс", - акцентировала чиновница.

При этом она признала, что имеет место определенная зависимость. Так, если ребенок не закончил по гаджету какую-то игру на перемене, то "будет в нее лезть на уроке", несмотря на любые правила. Но, по ее словам, в этом случае очень важно влияние коллектива: если все вокруг спрячут телефоны в сумки, то аналогично поступит и "играющий ребенок".

Напомним, в январе 2020 года в парламенте зарегистрировали законопроект о запрете использования в школах мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету.

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Автор: Лариса Козовая