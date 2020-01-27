Образовательный омбудсмен рассказал, могут ли украинским школьникам запретить телефоны на уроках (видео)

Народные депутаты предлагают запретить телефоны в школе.

Учителя очень широко используют гаджеты для обучения. Проблема не в том, есть ли гаджет на уроке, или нет. Проблема в том, как его использовать и насколько учитель контролирует ситуацию в классе.

Об этом отмечает Сергей Горбачев - образовательный омбудсмен, человек, который защищает права всех участников образовательного процесса - учеников, учителей и родителей, говорится в сюжете "Сніданка з 1+1".

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"Любой закон имеет смысл, когда четко установлена ответственность за невыполнение. Представим ситуацию: ребенок пришел на урок, достала телефон и начинает играть. И что дальше? Учитель имеет множество методов педагогического воздействия: привлечение внимания, иногда просьбы, иногда требования к ученику, чтобы он не играл, а учился. Но, если решили принять закон о запрете телефонов, тогда необходимо прописывать и конкретную ответственность за нарушения", - подчеркивает Горбачев.

Образовательный омбудсмен убежден, что учитель, который контролирует ситуацию в классе, должен так организовать работу, чтобы у ребенка не было времени на игры в телефоне.

"Единый полный запрет гаджетов необходим при проведении контрольных работ или экзаменов. Но в этом случае работает норма об академической добропорядочности. Ответственность за ее нарушение - за списывание - предусмотренная законом "Об общем среднем образовании"", - отметил омбудсмен.

Автор законопроекта о запрете мобильных телефонов в школе приводит пример действия такой меры в школах Франции, Греции, некоторых штатах Америки.

"Есть два разнонаправленных процесса: одни страны запрещают, другие - пытаются отменить этот запрет. Например, запрет на использование мобильных телефонов действует в Баварии (Германия). Но сейчас там активно развивается ученическое и учительское движение за то, чтобы этот запрет отменить. Я думаю, что в Украине у этого закона нет перспективы. Однако совершенно точно нужно более активно и более конструктивно использовать современные средства обучения, в том числе гаджеты и планшеты. Но это не вопрос закона, а методики и готовности работать в новых условиях. Потому что сегодня дети совсем другие, чем были 10-15 лет назад", - убежден Горбачев.

Как сообщал УНИАН, 24 января народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета использования мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, и не создании препятствий для получения образования другими получателями образования (№279).

Нардеп убежден, что запрет на использование мобильных телефонов в школе позволит бороться с рэкетом и будет способствовать общению между детьми.