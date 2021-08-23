Мастерицы воссоздали наряд по старинным вышиванкам.

Сегодня в Одессе на памятник Дюку де Ришелье надели вышиванку и развернули на Потемкинской лестнице 30-метровый украинский флаг.

Как передает корреспондент УНИАН, на флешмоб, который состоялся в рамках Вышиванкового фестиваля, собралось много людей. В начале на Дюка надели гигантскую национальную вышиванку.

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Как уточнили в оргкомитете фестиваля, мастерицы Светлана Наконечная и Елена Шушпанова воссоздали наряд по старинным одесским вышиванкам, сохранив аутентичный рисунок вышивки. Интерпретировали только колорит, поскольку нужно было сделать так, чтобы он читался издалека. В орнаменте присутствуют самые распространенные цвета: красный - как символ мощной энергии, черный - земли и плодородия, синий - мощный оберег, который украинцы издавна считали одним из важнейших, поскольку он символизирует небо и воду. Кроме того, присутствует зеленый цвет - символизирует молодость, красоту и безмятежность, желтый - цвет меда и пшеницы, означающие изобилие и радость.

Также участники флешмоба развернули на Потемкинской лестнице, над которой стоит Дюк, 30-метровое желто-голубое полотнище. К акции присоединились военнослужащие, учащиеся Военно-морского лицея им. вице-адмирала Владимира Бескоровайного, военнослужащие 363-го батальона охраны оперативного командования "Юг" и другие. На Потемкинской лестнице играл оркестр 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Напомним, сегодня возле Дюка задержали иностранца в футболке с триколором и надписью "Россия", оскорблявшего участников флешмоба.

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Автор: Лариса Козовая