Лев Прищепа стал участником международного полумарафона и преодолел на беговеле более 4 километров.

В Одессе национальный рекорд установил четырехлетний мальчик, преодолев на беговеле более 4 км.

Как передает корреспондент УНИАН, в воскресенье в городе состоялось международное легкоатлетическое спортивно-массовое состязание - полумарафон 6th Tavria V Odesa Half Marathon, в рамках которого проходили различные соревнования.

Самым младшим участником мероприятия стал четырехлетний Лев Прищепа. Ребенок принял участие в одном из забегов на дистанцию 4,2 км, которые он преодолел на 5-килограммовом деревянном беговеле (сделан в форме гоночного мотоцикла, диаметр колес 12 дюймов).

Соответствующий сертификат юному спортсмену вручила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она отметила, что Прищепе – 4 года и 4 месяца. Он стал самым молодым участником соревнования. По ее словам, мальчик научился развивать на беговеле «реактивную скорость», на котором начал ездить, когда ему исполнилось полтора года.

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Сегодня рядом с Прищепой бежал его отец.

Как сообщили в мэрии города, основная дистанция 6th Tavria V Odesa Half Marathon - 21 км. В рамках забега проводятся командные соревнования, эстафета, детские забеги и индивидуальный забег на 10 км и 4,2 км.

В общей сложности в мероприятии принимают участие более 2 тыс. человек, в числе которых – порядка 300 детей.

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Автор: Лариса Козовая