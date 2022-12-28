На площади возле памятника много правоохранителей.

В Одессе начали разбирать забор вокруг памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня к монументу, расположенному в центре города, прибыла соответствующая техника, с помощью которой начали разбирать высокий забор.

Проезд на площадь перекрыт, также ограничено передвижение по ней. Возле монумента находится много правоохранителей.

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Демонтаж памятника императрице Екатерине II

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Одесский горсовет решил демонтировать памятник "Основателям Одессы", согласно решению, статую императрицы должны передать Одесскому художественному музею.

Кроме того, четыре другие скульптуры памятника "Основателям Одессы" тоже демонтируют. Их передадут в "Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова".

В будущем планируется, что скульптурную композицию, которая сейчас стоит на Екатерининской площади, перенесут в специальную тематическую зону, обустроенную в парке им. Савицкого, который в прошлом назывался им. Ленинского комсомола. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в этом парке будет создан парк советского и имперского прошлого.

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