В суд поступило три заявления об обеспечении иска против СНБО, хотя сам иск еще не подан.

Окружной административный суд Киева просят приостановить санкции против трех человек из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоящего из 138 юридических и 674 физических лиц, среди которых связанные с агрессией России против Украины и «воры в законе».

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«Окружным административным судом города Киева зарегистрировано три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года. В частности, суд просят остановить действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» в части применения санкций в отношении Адлана Ясагова, Муслима Идрисова и Магомеда Шаипова. Соответствующие заявления поступили в суд до подачи самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер по обеспечению иска.

Санкции против "воров в законе": что известно

22 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанные с агрессией Российской Федерации против Украины и «воры в законе».

Так, в санкционном списке 674 физические лица. Среди них есть Сергей Аксенов (возглавляет оккупационную администрацию РФ, которая осуществляет управление временно оккупированной территорией Украины в АР Крым), Денис Пушилин (возглавляет оккупационную администрацию РФ, которая осуществляет управление временно оккупированной территорией Украины в Донецкой области), Леонид Пасечник (возглавляет оккупационную администрацию РФ, которая осуществляет управление временно оккупированной территорией Украины в Луганской области). Кроме граждан РФ, в санкционном списке есть граждане других стран, в частности Грузии, Беларуси, Греции, Молдовы, Украины. Среди этих граждан есть лица, которые известны как «воры в законе».

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Автор: Дмитрий Хилюк