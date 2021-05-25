Окружной административный суд Киева просят приостановить санкции против трех человек из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоящего из 138 юридических и 674 физических лиц, среди которых связанные с агрессией России против Украины и «воры в законе».
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
«Окружным административным судом города Киева зарегистрировано три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года. В частности, суд просят остановить действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» в части применения санкций в отношении Адлана Ясагова, Муслима Идрисова и Магомеда Шаипова. Соответствующие заявления поступили в суд до подачи самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины», - говорится в сообщении.
Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер по обеспечению иска.
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Санкции против "воров в законе": что известно
22 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанные с агрессией Российской Федерации против Украины и «воры в законе».
Так, в санкционном списке 674 физические лица. Среди них есть Сергей Аксенов (возглавляет оккупационную администрацию РФ, которая осуществляет управление временно оккупированной территорией Украины в АР Крым), Денис Пушилин (возглавляет оккупационную администрацию РФ, которая осуществляет управление временно оккупированной территорией Украины в Донецкой области), Леонид Пасечник (возглавляет оккупационную администрацию РФ, которая осуществляет управление временно оккупированной территорией Украины в Луганской области). Кроме граждан РФ, в санкционном списке есть граждане других стран, в частности Грузии, Беларуси, Греции, Молдовы, Украины. Среди этих граждан есть лица, которые известны как «воры в законе».
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