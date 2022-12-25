Воздушные силы ВСУ его приветствовали и гарантировали безопасный полет.

Накануне Рождества Санта Клаус посетил Украину, о чем свидетельствуют снимки ресурса Flightradar24.

Экипаж Санты рейса Северного полюса мчался через Винницкую и Хмельницкую области в сторону Молдовы.

Воздушные силы ВСУ его приветствовали и гарантировали безопасный полет.

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Рождество 25 декабря в Украине - как празднуют

Накануне Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, которые празднуют Рождество по григорианскому календарю. Президент отметил, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую Зарю.

К поздравлениям украинцев с рождественскими праздниками присоединился британский премьер Риши Сунак.

В этом году более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января. Но возросло количество людей, которые это будут делать только 25 декабря и тех, кто отмечает его в обе даты. Также отмечается, за год значительно увеличилось число тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества на 25 декабря: с 26% до 44%.

ПЦУ разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество. Священник Пцу Георгий Коваленко пояснил, что на сегодня церковь не принимала решений по изменению календаря, но "мы должны понимать, что большинство православного мира как раз празднует Рождество 25 декабря и живет по новоюлианскому календарю". При этом он добавил, что украинская церковь до сих пор живет по юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января.

Что Россия готовит для украинцев в рождественские и новогодние праздники

Ранее Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных массированных атаках врага ближе к праздникам.

Эксперты тоже предполагают, что зимние праздники россияне захотят превратить для украинцев в очередное испытание.

Накануне Рождества, 24 декабря, российские войска жестоко обстреляли центр Херсона. Количество раненых возросло до более 60 человек, много погибших.

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