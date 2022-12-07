При этом отмечается, что УПЦ Московского патриархата будет против переноса Рождества на 25 декабря.

В этом году Православная церковь Украины официально разрешила приходам выбирать, когда праздновать Рождество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом священник ПЦУ, ректор Православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко сообщил на брифинге.

"Действительно, в этом году ПЦУ официально, решением синода, разрешила приходам выбирать, когда совершать Рождественское богослужение - или 25 декабря, или 7 января. Мы в Софии Киевской посоветовались и решили, что мы будем праздновать Рождество и 25 декабря для части прихожан, и 7 января", - подчеркнул он. При этом он добавил, что сам предлагает - святки с 25 декабря до 7 января.

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Коваленко отметил, что Рождество - это большой праздник, который является многодневным как и Пасха, поэтому было бы уместно начинать эти праздничные рождественские дни с 25 и пусть они длятся до 7 января. "Думаю, что нам - украинцам, по крайней мере в этом году, стоит праздновать Рождество с 25 по 7, и Новый год от Рождества Христова как раз будет между этими двумя датами", - добавил он.

Коваленко подчеркнул, что на сегодняшний день церковь не принимала решения о смене календаря, но "мы должны понимать, что большинство православного мира как раз празднует Рождество 25 декабря и живет по Новоюлианскому календарю". При этом он добавил, что украинская церковь до сих пор живет по Юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января. Поэтому, считает Коваленко, необходимо начинать обсуждение с того, чтобы украинская церковь так же приняла решение о переходе на Новоюлианский календарь. "Было бы хорошо, если бы это решение принималось не отдельно одной церковью, а всем религиозным сообществом – или всеми православными, или православными и греко-католиками, или христианами в рамках Всеукраинского совета церквей", - подчеркнул он. Коваленко отметил, что в этом году празднования будут показательные, и нужно посмотреть на ситуацию, а потом было бы хорошо эти вопросы обсудить. По словам Коваленко, необходимо учитывать, что в церквях люди более консервативны и они больше тяготеют к тому, чтобы оставаться в старой традиции, а общество сегодня более прогрессивное, и поэтому возможны варианты. Он добавил, что это надо учитывать, и поэтому должен быть нынешний вариант - разрешить праздновать Рождество 25 декабря и 7 января как определенный переходный период.

Коваленко сообщил, что постоянно растет количество украинцев, которые бы хотели, чтобы "мы были ближе к христианскому миру, чем к имперской России". По его словам, необходимо обсуждение, мощная информационная кампания. "Нужно решать так, чтобы была консолидация общества", - сказал он. При этом Коваленко подчеркнул, что Московский патриархат будет против таких нововведений.

Коваленко отметил, что уже вчера по сообщениям в социальных сетях было много тех, кто дарил детям подарки и поздравлял друг друга с днем Святого Николая. То есть 6 декабря, а не 19 декабря, как раньше.

"Действительно городское сообщество более настроено на изменение календаря. А сельские приходы более традиционные", - сказал Коваленко. В этой связи он сообщил, что один из приходов недалеко от Киева, где проводили собрание прихожане, решил, что они будут совершать Рождественское богослужение 7 января.

При этом Коваленко отметил, что на сегодняшний день внутри парафии есть разные мнения относительно даты празднования Рождества, поэтому сейчас целесообразно праздновать Рождество в эти две даты, пока не будет консолидированного решения всей церкви и общества.

Рождество в Украине: когда праздновать

Дата празднования Рождества в Украине в последние годы стала дискуссионным вопросом. Православные украинцы разделились на два лагеря - сторонники Рождества 25 декабря и сторонники 7 января. Большинство верующих все еще придерживается второй точки зрения, но поклонников даты 25 декабря становится все больше.