Президент отмечает, что сегодняшний день и все грядущие зимние праздники украинцы встречают в непростых обстоятельствах.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении христианам западного обряда с Рождеством отметил, что никакие дроны-камикадзе врага не способны погасить Рождественскую зарю.

"Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то - на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры изуродованной пулями крыши собственного дома", - сказал президент.

Он добавил, что кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей - у украинцев, которые дали приют украинцам.

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"Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке - в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и во многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашим людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что где бы ни были украинцы, они будут сегодня вместе. "И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним "Азовсталь", Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И почувствуем радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить Рождественскую зарю. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы никогда не почувствуют дефицита храбрости и несокрушимости.

"Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки - бодро, как никогда, - чтобы громче, чем звук генератора. Мы услышим голоса и поздравления родных - в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной темноте мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга. И если не будет тепла, будем обниматься долго, чтобы согреть друг друга", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы будут отмечать свои праздники, улыбаться и радоваться как всегда.

"Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами", - сказал глава государства.

Рождество в Украине - когда праздновать

Как сообщал УНИАН, социологи выяснили, что в этом году более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января. Но возросло количество людей, которые это будут делать только 25 декабря и тех, кто отмечает его в обе даты. Также отмечается, за год значительно увеличилось тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества на 25 декабря: с 26% до 44%.

Споры вокруг даты празднования Рождества идут в Украине давно, и их первопричиной является то, что разные церкви пользуются разными календарями при определении даты. Если на Западе пользуются в основном григорианским календарем, то часть востока - юлианским календарем. Неточность юлианского календаря привела к расхождению: по определенным причинам за многие годы 25 декабря переместилось на 7 января. Поэтому была проведена реформа и введен григорианский календарь, который "возвращал" 25 декабря на свое место.

Юлианским календарем на сегодня пользуются русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви, Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ).

В то же время Православная церковь Украины разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество. Священник ПЦУ Георгий Коваленко пояснил, что на сегодняшний день церковь не принимала решения по изменению календаря, но "мы должны понимать, что большинство православного мира как раз празднует Рождество 25 декабря и живет по новоюлианскому календарю". При этом он добавил, что украинская церковь до сих пор живет по юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января.

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