Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Риши Сунака и всех жителей Британии за поддержку.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал милое рождественское видео в поддержку Украины.

В ролике девочка из Британии отправляет своей ровеснице в Украине рождественский подарок, который та разворачивает в темноте под сигнал воздушной тревоги.

Этот подарок привнес немного рождественского волшебства в квартиру маленькой украинки и поднял ей настроение.

Видео дня

"Этим Рождеством мы с тобой, Украина", - подписал видео глава британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский не обошел вниманием опубликованный ролик. Он поблагодарил Сунака и всех жителей Британии за поддержку.

"Я благодарен Риши Сунаку и всему британскому народу! Мы чувуствуем Вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда берет верх над тьмой. Так вместе мы переживем зло и восстановим мир в Украине, европе и мире. С Рождеством Христовым, друзья!, - написал Зеленский.

Рождество в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении с Рождеством отметил, что никакие дроны-камикадзе врага не способны погасить Рождественскую зарю. Он отметил, что сегодняшний день и все грядущие зимние праздники украинцы встречают в непростых обстоятельствах.

Где бы ни были украинцы, они будут сегодня вместе, сказал Зеленский и подчеркнул, что украинцы будут отмечать свои праздники, улыбаться и радоваться как всегда. "Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами", - сказал глава государства.

Напомним, Православная церковь Украины разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество. Священник ПЦУ Георгий Коваленко пояснил, что украинская церковь до сих пор живет по юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января.

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