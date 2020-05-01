В Мукачево ослабляют карантин: местные власти разрешили открыть парки и ТЦ

Отмечается, что ТЦ будут работать, однако для этого они должны выполнить некоторые требования.

В Мукачево с понедельника, 4 мая, откроют торговые центры и парки, несмотря на решение Кабмина о продлении карантина в Украине до 11 мая.

Читайте такжеСмягчение карантина в Украине начнется с 11 мая – Степанов

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета в Facebook. "С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение было принято ТЭБ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ТЦ будут работать в условиях:

использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;

обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;

пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв м;

соблюдения дистанции между посетителями не меньше 1,5 м;

наличие дезинфекторов на входе.

Также с понедельника допускается посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов. После этого полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту принятого горсоветом решения об ослаблении карантина. В то же время глава МВД Арсен Аваков заявил, что реагирование на ослабление карантинных мер в Черкассах будет жестким.