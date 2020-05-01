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В Мукачево ослабляют карантин: местные власти разрешили открыть парки и ТЦ

17:57, 01 мая 2020
Общество
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В городе откроют парки и ТЦ \ фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета в Facebook. "С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение было принято ТЭБ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ТЦ будут работать в условиях:

  • использования посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
  • обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
  • проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;
  • пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв м;
  • соблюдения дистанции между посетителями не меньше 1,5 м;
  • наличие дезинфекторов на входе.

Также с понедельника допускается посещение парков и скверов  с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Мукачевский городской совет

Как сообщал УНИАН, 30 апреля городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов. После этого полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту принятого горсоветом решения об ослаблении карантина. В то же время глава МВД Арсен Аваков заявил, что реагирование на ослабление карантинных мер в Черкассах будет жестким.

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