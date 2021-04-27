Замминистра образования напомнил, что в Украине ежедневно защищают 25-30 научных работ.

Министерство образования и науки пока не получало полного пакета документов для подтверждения защиты Ильей Кивой кандидатской диссертации. Решение ученого совета будут тщательно проверять.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил замминистра образования Андрей Витренко.

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По его словам, позиция министерства заключается в предоставлении вузам академической свободы.

"В соответствии с позицией Министерства образования и науки я хочу сказать, что в данной защите мы видим проявление академической свободы учреждений высшего образования. В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертационную работу уважаемого господина соответствующей формальным требованиям, которые выдвигаются к таким диссертационным работам", — сказал замминистра.

При этом Витренко отметил, что Минобразования еще не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Киве звания кандидата наук.

"Но хочу сказать, что от процедуры защиты до процедуры подтверждения решения ученого совета аттестационной комиссией Министерства образования и науки будет еще преодолен тяжелый и долгий путь. Сейчас в министерство не поступил полный пакет документов от ученого совета, на его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ данного пакета и рецензировать всю диссертационную работу", - пообещал замминистра.

По его словам, о защите Кивой диссертации он узнал из СМИ. При этом в Украине ежедневно происходит несколько десятков защит. Их тщательно отслеживают на соблюдение требований и процедур, ведется стенограмма.

Кива-кандидат: что известно

Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

На защиту, которая длилась с 10:00 до 13:00, пропускали не всех журналистов. Во время перерыва между депутатом и СМИ возникла короткая перепалка – Кива предложил некоторым журналистам выяснить вопросы в туалете.

Позже стало известно, что нардеп добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

Сам Кива говорит, что "хайпует от своего поведения".

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Автор: Дмитрий Захаров