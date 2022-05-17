Сдача теста на временно оккупированных территориях невозможна, поскольку все государственные реестры там заблокированы.

Дети, выехавшие за пределы Украины, смогут сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) в странах Европы.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире информационного телемарафона.

"Мы не должны оставить этих детей без права сдачи мультипредметного теста и без права поступления в украинские учебные заведения. Я обратился к коллегам – министрам образования стран Евросоюза с просьбой организовать в странах Европы, Великобритании, Ирландии возможность проведения для наших выпускников мультипредметного теста. У нас остается лишь вопрос по Греции, Словении и Хорватии. По всем остальным странам уже прорабатываются материалы", - сказал Шкарлет.

Что касается временно оккупированных территорий, то, по словам министра, сдача теста там невозможна, поскольку все государственные реестры на оккупированных территориях заблокированы, чтобы обезопасить доступ к ним со стороны РФ.

"Но для любого выпускника мы организовали минимум три тестовые сессии. После окончания поступления для детей с временно оккупированных территорий будут предусмотрены еще возможности, при выезде их на подконтрольную Украине территорию они могут попробовать поступить в учреждения высшего образования и позже", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Национальный мультипредметный тест (НМТ) вводится в Украине впервые и только в 2022 году в связи с российской агрессией. Чтобы принять участие в этом тестировании, абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

29 апреля УЦОКО завершил проработку регистрационных форм на участие в НМТ. Принять участие в Национальном мультипредметном тесте изъявили желание более 400 тыс. человек.

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