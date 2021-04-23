AstraZeneca-SKBio будет преимущественно использоваться для прививки людей, старше 65 лет, часть партии оставят для проведения второй прививки людям, которые сделали первую прививку в период с 24 февраля вакциной CoviShield (AstraZeneca).

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что для использования новой партии вакцины от COVID-19 AstraZeneca-SKBio будет открыто 1 тыс. 950 пунктов прививки, вакцинация препаратом в большинстве регионов начнется 28 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинге.

По его словам, партия вакцины от коронавирусной болезни AstraZeneca-SKBio, которая сегодня поступила в Украину, будет доставлена на национальный склад, 25 апреля начнется развозка на региональные склады. После того, как на региональных складах будут оформлены все документы, она будет развезена в кабинеты прививок.

«Для использования этих вакцин в областях будет открыто 1 тыс. 950 пунктов прививки. Наибольшее количество таких пунктов планируется открыть в Днепропетровской области, наименьшее - в Запорожской области - 29», - отметил санврач.

Ляшко заметил, что прививки этой партией вакцины начнутся в большинстве регионов в среду. Она будет преимущественно использоваться в кабинетах прививок для людей, старше 65 лет.

Главный санитарный врач отметил, что все вакцины AstraZeneca, которые изготавливаются на различных площадках, являются взаимозаменяемыми, и часть партии AstraZeneca-SKBio будет оставлена для проведения второй прививки людям, которые сделали первую прививку вакциной CoviShield (AstraZeneca) в период с 24 февраля, для того чтобы обеспечить полноценную защиту иммунитета. Вакцина AstraZeneca векторная, она требует двукратного введения с интервалом в 12 недель.

Вакцинация от коронавируса в Украине: последние данные

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

С начала прививочной кампании от коронавируса привито 508 тыс. 044 человека.

Сегодня, 23 апреля, в Украину прибыло более 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

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Автор: Константин Гончаров