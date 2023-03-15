Выезд возможен на срок до 60 дней.

В Министерстве культуры и информационной политики подготовили изменения в порядок выезда деятелей искусства, артистов, журналистов за границу.

Как министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в эфире информационного телемарафона, во время выезда за границу артисты будут предоставлять подтверждение, что в их организациях ведется воинский учет, а также предоставить контракты, где указана цель поездки.

"Давайте для начала разберемся с тем, чтобы законным способом люди, которые представляют Украину, могли осуществлять промоуцию и в дальнейшем, чтобы все эти комики, стендаперы, которые порочат, в принципе, процесс промоуции украинской культуры, не помешали, в частности, группе TVORCHI выступать на Евровидении", - подчеркнул он.

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При этом министр добавил, что подготовлены изменения в порядок выезда артистов, деятелей искусства, журналистов, где есть "два или три ключевых момента".

Ткаченко подчеркнул, что эти люди должны будут предоставить подтверждение, что в их организациях ведется воинский учет, а также должны предоставить контракты, где будет указана цель выезда за границу.

Ткаченко отметил, что если речь идет о продвижении украинской культуры или сборе средств, то они должны предоставлять отчет и о проделанной роботе. "А если это, условно говоря, дипломатические визиты, то также должен быть предоставлен отчет", - подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что такой выезд не может длиться более 60 дней.

Скандалы с выездом художников за границу

Ранее украинский стендап-комик Андрей Щегель заявил, что в Украине ему было некомфортно, а потому он нашел способ уехать из страны и "пожить в комфортной психологической обстановке".

Щегель также сообщил, что проигнорировал несколько повесток в армию и уехал в Турцию как артист. Разрешение на выезд за границу для ведения концертной деятельности он получил от Минкульта. При этом стендап-комик признался, что не испытывает угрызений совести из-за того, что не идет защищать Украину. В соцсетях многие украинцы осудили артиста за такие высказывания.

Также 9 марта в СМИ начала распространяться информация о том, что украинский режиссер Тарас Голубков снял клип для российской певицы Клавы Коки. Оказалось, что разрешение на выезд он взял в Минкульте, однако тогда он озвучил совсем другую причину.

После этого в Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что подготовили и подали на утверждение правительства проект документа относительно более жесткого порядка получения "разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста".

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